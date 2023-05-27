Видео: Александра Емельяненко увели с арены после победы над Ершовым
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Именитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко покинул место проведения поединка с видеоблогером и представителем поп-MMA Евгением Ершовым, который состоялся в ночь с 26 на 27 мая в Москве, с помощью сотрудников безопасности.
Напомним, поединок Емельяненко и Ершова прошёл в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Александр победил удушающим приёмом во втором раунде, что вызвало споры.
В общей сложности в смешанных единоборствах Александр Емельяненко одержал 28 побед, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем поединке ветеран уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей.
Ранее в интервью Емельяненко сообщил, когда проведёт свой следующий бой.
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