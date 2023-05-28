Хирн сообщил, что Джошуа не получал контракта от Фьюри

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксёра, бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, сообщил, что не получал контракта на бой от Тайсона Фьюри.

«Хирн отрицает слова Тайсона Фьюри о том, что Энтони Джошуа получил проект контракта на бой. Он подтвердил, что Джордж Уоррен хочет возобновить переговоры, но добавил, что Эй Джей уже не верит Фьюри. Поэтому приоритетом Джошуа остаётся бой в августе, а затем поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре», — сообщил журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Фьюри сообщил, что хочет провести бой с Джошуа в сентябре на «Уэмбли» и уже отправил ему образец контракта. Стоит отметить, что в конце прошлого года Фьюри с Джошуа уже вели переговоры о поединке, и тогда сделка в итоге сорвалась.