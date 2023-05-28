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Хирн сообщил, что Джошуа не получал контракта от Фьюри

Хирн сообщил, что Джошуа не получал контракта от Фьюри
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Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксёра, бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, сообщил, что не получал контракта на бой от Тайсона Фьюри.

«Хирн отрицает слова Тайсона Фьюри о том, что Энтони Джошуа получил проект контракта на бой. Он подтвердил, что Джордж Уоррен хочет возобновить переговоры, но добавил, что Эй Джей уже не верит Фьюри. Поэтому приоритетом Джошуа остаётся бой в августе, а затем поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре», — сообщил журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее Фьюри сообщил, что хочет провести бой с Джошуа в сентябре на «Уэмбли» и уже отправил ему образец контракта. Стоит отметить, что в конце прошлого года Фьюри с Джошуа уже вели переговоры о поединке, и тогда сделка в итоге сорвалась.

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