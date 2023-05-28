Кормье назвал три лучших боя 2023 года

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал три лучших боя этого года.
«Бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом был сумасшедшим, пересмотрите его. Там мы видели жёсткость и стойкость обоих бойцов. Второй лучший бой в году — поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски. Мы видели противостояние двух лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Третий бой — это поединок Джастина Гэтжи с Рафаэлем Физиевым. Гэтжи сделал то же, что и обычно — лишил соперника воли к победе. При этом они бились в стойке всю дистанцию боя», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.
Бой Рахмонова с Нилом завершился победой казахского бойца удушающим приёмом в стойке, Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением судей, а Гэтжи одержал победу над Физиевым решением большинства судей.
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