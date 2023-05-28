Майкл Чендлер рассказал о причинах высокого уровня тестостерона в крови

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер объяснил, почему у него высокий уровень тестостерона в крови.

«На днях я сдал анализ крови, проверил уровень тестостерона, проверил все показатели. У меня всё отлично со здоровьем. Я спросил у врача, у которого сдавал анализ крови, почему у меня такой высокий уровень тестостерона? Всё дело в том, что я прохожу терапию красным светом, иногда посещаю сауну, чтобы выводить токсины из тела, ещё тягая железо и стараюсь высыпаться и проходить терапию холодом. Это всё способствует отличному самочувствию», — сказал Чендлер в видео на своём YouTube-каналу.

Майкл Чендлер свой следующий поединок должен провести с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.