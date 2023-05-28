Дана Уайт рассказал, как боксёр Артуро Гатти повлиял на UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своём подходе к организации поединков и как на это повлиял бывший чемпион мира по боксу Артуро Гатти.

«В боксе было много всего, что мне нравилось. Но была одна проблема, которая сводила меня с ума как фаната, и это происходит в боксе по сей день — бои, которые ты хочешь увидеть, не проводятся, потому что бойцы пытаются сделать рекорд получше и защитить нули в графе поражений.

Парень, которым я восхищался — Артуро Гатти. Он проигрывал бои даже на пике эры «все должны быть непобедимыми», но это не имело значения для него. Гатти был воином, вы хотели смотреть его бои. Победа, поражение, ничья — вы хотели посмотреть на него, а он проводил бои с лучшими бойцами мира. Это та бизнес-модель, которую я использую — устраивать бои, которые люди хотят видеть», — сказал Уайт в интервью Sports Illustrated.