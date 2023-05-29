Энтони Ярд: не думаю, что Джошуа согласится на бой с Уайлдером, Деонтей — особенный

Двукратный претендент на титул чемпиона мира британец Энтони Ярд критично высказался о возможности поединка в супертяжёлом весе между соотечественником Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Все, кто знают меня, знают, что я не говорю ерунды… И я не думаю, что Джошуа сразится с Уайлдером. Я уважаю его за карьеру, он сотворил историю, он зацементировал своё имя некоторыми фактами, став первым олимпийским чемпионом из Британии, завоевавшим титул чемпиона мира.

Сейчас он находится в том положении, когда о нём говорят, что он уже не тот, говорят, что ему нужно вернуться к стилю времён боя с Кличко, говорят, что сейчас он упорно тренируется, но Уайлдер – особенный. Он отправлял на канвас всех, с кем выходил в ринг. Он трижды встречался с Фьюри и, кажется, отправлял его в нокдауны в каждом из них. Никто, кроме Фьюри, не поднялся бы», – сказал Ярд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.