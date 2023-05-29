Сергей Ковалёв анонсировал новости о следующем поединке

Трёхкратный чемпион мира, бывший член рейтинга pound-for-pound Сергей Ковалёв разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, рассказав, что в скором времени можно ожидать новостей о его следующем поединке.

«Я пока закончил ещё свою главную миссию в боксе, в котором с 11 лет и где до реализации поставленных целей осталось потрудиться ещё чуть-чуть. Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя», — написал Ковалёв.

Напомним, последний бой Ковалёв проводил в прошлом году в ночь на 15 мая мск, когда на Forum Stadium в Инглвуде встречался с представителем Болгарии Тервелом Пулевым. По итогам поединка победу единогласным решением судей добыл Ковалёв.

Сергей Ковалёв показал тренировку в своём домашнем зале: