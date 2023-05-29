Хабиб Нурмагомедов отреагировал на переизбрание Эрдогана на пост президента Турции
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
«Мы наблюдали. Поздравляю!» – написал Нурмагомедов.
Напомним, второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. Эрдоган набрал чуть более 52% голосов. У его соперника Кемаля Кылычдароглу – чуть менее 48%.
Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в американском промоушене UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Хабиб был признан тренером 2022 года по версии издания MMAJunkie.
В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:
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