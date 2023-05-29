«Не нужно заблуждаться». Кормье сделал заявление о бое Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье в очередной раз высказался о нашумевшем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 284 в феврале.

«Волкановски доказал, почему он является одним из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории. Даже после этого боя люди оставили его на первом месте рейтинга pound-for-pound.

Однако не нужно заблуждаться в том, что мы видели. А мы увидели победу Махачева, он выиграл. В боях, где один из парней является большим фаворитом, действия его соперника сильно бросаются в глаза. Но Махачев победил. И он доказал, что способен соревноваться с Волкановски в стойке», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.