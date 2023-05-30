Промоутер Джошуа рассказал, как боец отреагировал на повторное предложение о бое с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал о реакции подопечного на повторное предложение о поединке с действующим обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Контракта не было. Фрэнк Уоррен прислал письмо с готовностью продолжить переговоры о поединке в сентябре на прежних условиях. Что ж, давайте. Через пять минут я перезвонил, и мы мило пообщались.

Я сообщил Энтони, и он рассмеялся, сказав: «Разве Фьюри не дерётся с Джеем Опетайей, Демси Маккином или Джоном Джонсом?» Я ответил, что они хотят подраться с нами. На что он сказал, что мы выступим в августе и декабре. Таков наш план, но я рассмотрю их предложение», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.