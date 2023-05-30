Григорий Дрозд предсказал исход поединка Кроуфорда и Спенса

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд поделился прогнозом на поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
«Это один из самых интересных поединков, и я его жду очень давно. Для меня Теренс Кроуфорд с точки зрения качества бокса номер один. Поэтому это супербой. Не верится, но мы пока видим эту афишу, где написано, что они боксируют.
Кто победит? Теренс Кроуфорд. И я до аварии (в октябре 2019 года Спенс попал в тяжёлую автоаварию. – Прим. «Чемпионата») говорил, что это Теренс Кроуфорд. Сейчас вопрос не в аварии, Спенс восстановился», – приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее о бое Кроуфорда и Спенса высказался бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне член Зала славы Оскар де ла Хойя.
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