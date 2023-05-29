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Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Спенса и Кроуфорда

Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Спенса и Кроуфорда
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя поделился прогнозом на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между соотечественниками Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

«Каков мой прогноз сейчас? Он не изменился. Они так и не выступили с тех пор, как я сказал, что Кроуфорд победит. Не думаю, что что-то изменилось, за исключением того, что они стали старше.

Я по-прежнему считаю, что у Кроуфорда есть талант, боксёрские навыки и мышление… Вам не нужно быть гением, чтобы увидеть лучшего боксёра. Не поймите меня неправильно, Спенс – великолепный боец, у него есть серьёзный шанс победить нокаутом. Однако Кроуфорд лучше двигается, уклоняется, начинает и заканчивает атаки и выбрасывает комбинации», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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