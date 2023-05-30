Тайсон Фьюри рассказал, сколько Усик мог заработать за титульный бой с ним

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о срыве титульного поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Сообщалось, что стороны не смогли договориться из-за несогласия в распределении гонораров. Предполагалось, что бой между украинцем и британцем мог состояться в апреле этого года.

«Факт в том, что Усик — засранец и трусливый мальчишка! Он убежал от £ 13 млн и сейчас заработает только $ 6 млн. Клоун», — написал Фьюри в соцсетях.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он одержал 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью. Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв и победил в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: