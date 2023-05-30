«Как насчёт 5 августа?» Брайс Митчелл отреагировал на вызов Евлоева

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, ответил на вызов непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева.

Напомним, бой Митчелла с Евлоевым уже дважды срывался. Россиянин обратился в социальных сетях к Митчеллу, призвав дать ответ и принять поединок.

«Мовсар, я слышал, что ты всё ещё хочешь со мной подраться. Я в форме. Это здорово, потому что я сам сейчас ищу соперника. Как насчёт 5 августа в Нэшвилле? А сейчас у меня дела поважнее. Рыбалка», — сказал Митчелл в видео, опубликованном на странице в социальных сетях.

Мовсар Евлоев свой последний поединок провёл с бразильцем Диего Лопесом и выиграл единогласным решением судей. Всего у россиянина в профессиональных ММА 17 поединков и 17 побед в них.