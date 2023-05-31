Боец UFC: Конор Макгрегор был великим, но не думаю, что он входит в пятёрку лучших

Боец UFC полусреднего веса Мэтт Браун поделился мнением о возможном возвращении в ММА ирландца Конора Макгрегора. Ожидается, что Макгрегор, которому через полтора месяца исполнится 35 лет, проведёт бой с американцем Майклом Чендлером во второй половине года.
«Конор Макгрегор был великим. В его лучшее время, я бы сказал, что он победит Майкла Чендлера. Но я не уверен, что Конор сейчас находится в расцвете сил. Он хочет, чтобы его имя было в новостях. Он пристрастился к этому, люди любят его и его эго, и я думаю, ему нравится это и нравится драться. Но независимо от того, выиграет он или проиграет, лично я больше не вижу его в пятёрке лучших. Они могут поставить его в топ-5 рейтинга, если он победит Майкла Чендлера, но он не настоящий парень из первой пятерки. Я не думаю, что он победит Бенеила [Дариуша], я не думаю, что он победит кого-либо из пяти лучших парней, [Дастина] Порье или [Джастина] Гэтжи», — приводит MMA Fighting слова Брауна.
В своём последнем бою в июле 2021 года Макгрегор проиграл Порье. Ирландец сломал ногу и судья отдал победу его сопернику техническим нокаутом с указанием на остановку врача.
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