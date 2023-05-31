Менеджер Ломаченко назвал двух лучших легковесов в настоящий момент

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко, заявил, что лучшими бойцами лёгкой весовой категории считает своего клиента, а также непобеждённого американца Джервонту Дэвиса.

«На пресс-конференции перед боем я говорил, что если Хейни сумеет победить Ломаченко, то я буду первым, кто поставит его на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Но он не победил Лому. Лома выиграл этот поединок. И я не стану ставить Хейни на первую строчку. Я думаю, что в настоящий момент в этой весовой категории два главных бойца — Лома и Джервонта Дэвис», — сказал Климас на канале ESNEWS в YouTube.

Бой между Ломаченко и Девином Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Девина единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни: