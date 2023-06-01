Кроуфорд — Нганну: Уайлдеру хватит одного удара, чтобы вырубить тебя на всю неделю

Непобеждённый американский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд скептически оценивает шансы экс-чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну в поединке с профессиональным боксёром.

«Нганну — панчер, он делает что-то в ММА, но вызывать на бой лучших боксёров мира в тяжёлом весе… Не вижу ни одного шанса для него в этих поединках. У Нганну есть навыки, и я бы посоветовал ему сначала провести боксёрский поединок с кем-то слабее. Просто чтобы прочувствовать всё это, привыкнуть к раундам, к рингу. Тут же всё иначе, бокс и ММА — разные вещи. Деонтею Уайлдеру хватит удара, чтобы вырубить тебя на всю следующую неделю. Он попадёт, и ты отправишься спать. И даже Тайсон Фьюри отправлялся спать, но проснулся. Не вижу кого-то другого, кто способен на это. Уайлдер входит в число величайших панчеров в мире, Нганну нужно держать это в уме», — приводит слова Кроуфорда MMAFighting.