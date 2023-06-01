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Ломаченко назвал счёт, с которым, по его мнению, он победил Хейни

Ломаченко назвал счёт, с которым, по его мнению, он победил Хейни
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, с каким счётом, по его мнению, он выиграл у Девина Хейни.

Бой Ломаченко с Хейни прошёл в ночь на 21 мая и завершился победой американца единогласным решением судей.

«Слушайте, я посмотрел запись этого боя, мой счёт был сначала 8-4, но это не в счёт. Реальный результат — 7-5. Это такой же результат, что у аналитика Макса Келлермана, но мы немного разошлись в оценках раундов. Он отдал первый и второй раунд Хейни, а по мне, второй раунд остался за мной. Есть много разных мнений. Я получил много тёплых слов, меня поддерживают, и это приятно слышать. Большое спасибо вам за поддержку», — цитирует Ломаченко BoxingScene со ссылкой на EsNews.

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