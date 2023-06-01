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«Я думал, что мы друзья». Физиев ответил на вызов Гамрота

«Я думал, что мы друзья». Физиев ответил на вызов Гамрота
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Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, отреагировал на предложение Матеуша Гамрота провести поединок в сентябре.

«Сентябрь — это хорошо. Но, брат, я устану после трёх раундов. Я думал, что мы друзья, так почему ты хочешь пять раундов?» — написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Физиев искал соперника на август, а Матеуш Гамрот отозвался и предложил пятираундовый бой в сентябре.

В своём последнем поединке Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гэтжи решением большинства судей. Всего в активе представителя Азербайджана 12 побед при двух поражениях в профессиональных ММА.

Матеуш Гамрот в последнем бою выиграл раздельным решением у Джалина Тёрнера. Всего у польского бойца 22 победы и два поражения. Ещё один бой признан несостоявшимся.

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