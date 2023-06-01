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Джо Роган высказался о Нганну после его перехода в PFL

Джо Роган высказался о Нганну после его перехода в PFL
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Авторитетный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о переходе франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну в промоушен PFL. Ранее Нганну выступал в UFC и был чемпионом лиги Даны Уайта в тяжёлом весе. Сообщалось, что на его решение покинуть UFC повлияло несколько факторов, в частности недовольство финансовыми условиями.

«На мой взгляд, это большая потеря. Вся эта ситуация выводит меня из себя. Я рад, что он будет получать хорошие деньги. Я рад, что он будет боксировать. Но мне нравилось смотреть, как он сражается в UFC. Он был настоящим монстром. Как же он был хорош!» — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, о подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая. В рамках соглашения Фрэнсис может принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что он проведёт свой первый бой в промоушене уже в следующем году (примерно в середине года).

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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