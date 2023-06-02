Стрикленд: Нуньес похожа на нечто из Mortal Kombat, у которого несколько рук и большой лоб

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд во время интервью с Крисом Кёртисом высказался в адрес действующей чемпионки UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманде Нуньес, сравнив её с персонажем из компьютерных игр.
«Нуньес? Это та большая девчушка, верно? Бразильская цыпочка, она чем-то похожа на нечто из игры Street Fighter. Разве нет? Мне кажется, немного – несколько рук и большой лоб. Шива из Mortal Kombat? Да, точно. Это я и имел в виду.
Послушайте, если прямо сейчас вы зайдёте на YouTube и у вас будет выбор между тем, чтобы посмотреть, как дерутся два случайных парня и дерутся две цыпочки. Никто из них никогда не тренировался. Думаю, вы будете смотреть, как дерутся двое мужчин», – сказал Стрикленд на своём канале в YouTube.
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