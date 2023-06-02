Кэмпбелл: Ломаченко победил Хейни, но Василий сильно потускнел

Олимпийский чемпион Люк Кэмпбелл вновь высказался о поединке между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни. Он состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и продлился всю дистанцию. Завершился бой победой Девина единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Я смотрел этот поединок и был уверен в победе Ломаченко. В моём представлении он наносил более чистые удары. Да, Хейни выбрасывал много ударов, но при этом часто цели не достигал. Полагаю, победителем боя является Ломаченко. Я и раньше видел «ограбления». Это было одно из них.
Ломаченко против Джервонты Дэвиса? Когда я смотрел бой Ломаченко, то не поверил, что Лома тот же боец, каким был три-четыре года назад. Мне кажется, он сильно потускнел с тех пор. Уже не тот, каким был прежде. Думаю, у него был бы сложный бой с Дэвисом. Хотя Василий всё ещё невероятный боец», — сказал Кэмпбелл на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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