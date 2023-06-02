Источник: бой Жаилтона Алмейды и Кёртиса Блэйдса возглавит турнир UFC в ноябре

Американский промоушен смешанных единоборств UFC планирует организовать поединок бразильца Жаилтона Алмейды с американским бойцом Кёртисом Блэйдсом, сообщает MMAJunkie.
По информации источника, бой может возглавить очередной турнир UFC Fight Night в Сан-Паулу, который должен пройти 4 ноября. Бойцы ещё не подписали контракт, но достигли устного соглашения.
В активе Жаилтона Алмейды пять побед в UFC в пяти поединках, в последнем бою он выиграл удушающим приёмом у Жаирзиньо Розенстрайка.
Кёртис Блэйдс, в свою очередь, последний бой провёл с российским бойцом Сергеем Павловичем и проиграл ему нокаутом в первом раунде. Всего в активе американца 17 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
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