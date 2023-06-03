Тищенко заявил, что готов помочь Фёдору Емельяненко подготовиться к бою с Роем Джонсом

Олимпийский чемпион боксёр RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко прокомментировал возможный поединок между Фёдором Емельяненко и Роем Джонсом.
«Я уже говорил, что им нужно позаботиться о своём здоровье. Фёдору 46 лет, Рою Джонсу — 54. И как раз всё моё детство прошло на их боях — я смотрел на Роя Джонса как на боксёра, на Фёдора как на царя ММА.
Сейчас, наверное, им не хватает эмоций, тех, которые они испытывали практически всю свою жизнь, все свою карьеру, и они хотят продлить как можно дольше это. Но здоровье у нас одно. И не надо забывать об этом, всё равно большой риск, большая ответственность перед своим здоровьем, перед своей семьёй. Но любое решение Фёдора я поддержу. Если этот бой всё-таки состоится, я готов приехать к Фёдору на спарринги, чтобы помочь в подготовке», — сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
- 3 июня 2023
-
12:38
-
12:24
-
11:28
-
10:52
-
10:32
-
09:39
-
09:25
-
08:00
-
00:57
-
00:12
- 2 июня 2023
-
23:28
-
22:48
-
22:25
-
21:41
-
20:56
-
20:13
-
19:37
-
18:41
-
18:18
-
17:15
-
16:23
-
15:23
-
14:29
-
14:03
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
12:50
-
12:48
-
12:43
-
12:36
-
12:17
-
11:42
-
11:15
-
11:01