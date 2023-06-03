Тищенко заявил, что готов помочь Фёдору Емельяненко подготовиться к бою с Роем Джонсом

Олимпийский чемпион боксёр RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко прокомментировал возможный поединок между Фёдором Емельяненко и Роем Джонсом.

«Я уже говорил, что им нужно позаботиться о своём здоровье. Фёдору 46 лет, Рою Джонсу — 54. И как раз всё моё детство прошло на их боях — я смотрел на Роя Джонса как на боксёра, на Фёдора как на царя ММА.

Сейчас, наверное, им не хватает эмоций, тех, которые они испытывали практически всю свою жизнь, все свою карьеру, и они хотят продлить как можно дольше это. Но здоровье у нас одно. И не надо забывать об этом, всё равно большой риск, большая ответственность перед своим здоровьем, перед своей семьёй. Но любое решение Фёдора я поддержу. Если этот бой всё-таки состоится, я готов приехать к Фёдору на спарринги, чтобы помочь в подготовке», — сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.