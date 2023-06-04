Абубакар Нурмагомедов: я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше

Российский боец Абубакар Нурмагомедов выложил пост после боя против бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел! Я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше! Иншаллах, ещё увидимся! Огромное спасибо моей команде и моим братьям!», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Бой проходил в ночь на 4 июня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», где проходит турнир смешанных единоборств UFC Fight Night (on ESPN 46). Нурмагомедов проиграл Элизеу раздельным судейским решением.

33-летний Нурмагомедов потерпел четвёртое поражение в карьере в смешанных единоборствах в 22-х боях. На его счету также 17 побед и одна ничья.