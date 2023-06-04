Александр Усик: я не собираюсь идти в политику

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что не собирается начинать политическую деятельность.
«Как я уже говорил, я не хочу пиариться на том, что помогаю военным, посещаю их, организовываю и доставляю всё необходимое. Я не собираюсь идти в политику. Но я хочу жить в своей стране.
В стране, которая будет развиваться, где экономическая ситуация станет улучшаться, в которой растут дети, строят школы, больницы, спортивные площадки. Этому я хочу способствовать своей работой. У каждого свой фронт», – приводит слова Усика Przeglad Sportowy.
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв и побеждал в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
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