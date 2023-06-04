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В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» завершился турнир смешанных единоборств UFC Fight Night (on ESPN 46).

Все результаты турнира UFC on ESPN 46

Амир Альбази победил Кая Кара-Франса раздельным решением (48-47, 47-48, 48-47)

Алекс Касерес победил Дэниеля Пинеду единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Джим Миллер победил Джесси Батлера нокаутом (Раунд 1, 0:23)

Тим Эллиотт победил Виктор Альтамирано единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Карин Силва победила Кетлен Соузу болевым приёмом на ногу (kneebar) – (Раунд 1, 1:45)

Элизеу Дос Сантос победил Абубакара Нурмагомедова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Даниэль Сантос победил Джонни Муньоса единогласным решением (29-27, 29-27, 29-27)

Дон'Тэйл Мэйс победил Андрея Орловского техническим нокаутом (Раунд 2, 3:17)

Джон Кастанеда победил Муина Гафурова единогласным решением (29-27, 29-27, 29-27)

Мухаммаджон Наимов победил Джейми Малларки техническим нокаутом (Раунд 2, 2:59)

Элис Рид победила Джин Ю Фрей единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Дэ`Мон Блэкшир победил Луана Ласерду техническим нокаутом (Раунд 2, 3:54)

Филипе Линс победил Максима Гришина единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)