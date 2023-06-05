Ковингтон объяснил, почему Джон Джонс не является величайшим бойцом MMA

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон объяснил, почему чемпион организации в двух весовых категориях Джон Джонс не является величайшим бойцом в истории MMA.

«Это основано на мнении, мнении того, кто в ESPN писал в конкретный день. Однако 20, 30 или 40 миллионов людей в Америке считают иначе.

Каждый знает, что он провалил множество тестов на стероиды. Как вы можете называть себя безупречным атлетом и величайшим бойцом всех времён, если вы провалились на нескольких тестах и нарушили кучу законов? Как по мне, величайший боец должен быть хорош как в клетке, так и за её пределами», – приводит слова Ковингтона MSCS Media.

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Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?