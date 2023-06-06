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Аспиналл: если и есть боксёр, которого Нганну сможет побить, то это Уайлдер

Аспиналл: если и есть боксёр, которого Нганну сможет побить, то это Уайлдер
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Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC британец Том Аспиналл высказался о возможном дебюте бывшего чемпиона организации камерунца Фрэнсиса Нганну на профессиональном ринге.

«Я хотел бы увидеть его против Уайлдера. Два чертовских больших парня, пробивающих стены… Невероятно, я бы хотел на это посмотреть. Думаю, если Нганну и сможет побить кого-то, то это Уайлдер.

Не хочу критиковать Уайлдера, потому что у него один из самых сильных ударов, но если говорить о боксёрских навыках, то его уровень намного ниже, чем у Усика и Тайсона Фьюри. Хотя сила его удара зашкаливает», – сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу JNMEDIAUK.

Ранее Нганну призвал Тайсона Фьюри к переговорам о боксёрском поединке.

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