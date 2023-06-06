Аспиналл: если и есть боксёр, которого Нганну сможет побить, то это Уайлдер
Поделиться
Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC британец Том Аспиналл высказался о возможном дебюте бывшего чемпиона организации камерунца Фрэнсиса Нганну на профессиональном ринге.
«Я хотел бы увидеть его против Уайлдера. Два чертовских больших парня, пробивающих стены… Невероятно, я бы хотел на это посмотреть. Думаю, если Нганну и сможет побить кого-то, то это Уайлдер.
Не хочу критиковать Уайлдера, потому что у него один из самых сильных ударов, но если говорить о боксёрских навыках, то его уровень намного ниже, чем у Усика и Тайсона Фьюри. Хотя сила его удара зашкаливает», – сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу JNMEDIAUK.
Ранее Нганну призвал Тайсона Фьюри к переговорам о боксёрском поединке.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2023
-
01:10
-
00:55
-
00:09
- 5 июня 2023
-
23:52
-
22:46
-
22:20
-
22:07
-
21:23
-
21:12
-
21:00
-
20:13
-
19:07
-
18:51
-
17:59
-
17:44
-
16:44
-
16:31
-
15:54
-
14:31
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:58
-
12:51
-
11:56
-
11:29
-
11:02
-
10:51
-
09:57
-
09:31
-
07:08
- 4 июня 2023
-
23:40
-
23:28
-
22:40
-
21:39
Партнерский контент