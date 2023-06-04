«Хватит болтать». Нганну призвал Фьюри к переговорам о бое

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну обратился к действующему чемпиону мира по боксу британцу Тайсону Фьюри с призывом начать переговоры о поединке.

«Хватит болтать, Тайсон, переходи к делу. Я уже сделал тебе одолжение, согласившись на твои перчатки и твои правила, потому что у тебя ограниченный набор навыков», – написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с американским MMA-промоушеном PFL. По условиям контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках. В общей сложности в смешанных единоборствах Фрэнсис провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 — нокаутом) и потерпел три поражения.

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