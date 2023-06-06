Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл рассказал, когда хочет провести бой с Сергеем Павловичем

Том Аспиналл рассказал, когда хочет провести бой с Сергеем Павловичем
Комментарии

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, рассказал, когда хотел бы встретиться с Сергеем Павловичем и другими бойцами из топа рейтинга тяжёлого дивизиона.

«Я могу стать чемпионом UFC через три или четыре боя. Если я выиграю в июле у Тыбуры, то дальше я бы хотел получить в соперники действительно топового бойца: Сергея Павловича, Стипе Миочича или Сириля Гана. И после этого я буду готов быть претендентом на титул. Сейчас тяжёлый дивизион очень силён», — сказал Аспиналл в интервью Майклу Биспингу.

22 июля Том Аспиналл проведёт бой с Марчином Тыбурой в Лондоне.

В активе Тома Аспиналла 12 побед в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Аспиналл: если и есть боксёр, которого Нганну сможет побить, то это Уайлдер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023