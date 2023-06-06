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Экс-рефери UFC объяснил, почему Джон Джонс опаснее Тайсона Фьюри

Экс-рефери UFC объяснил, почему Джон Джонс опаснее Тайсона Фьюри
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Легендарный судья Джон Маккарти поделился мнением о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс опаснее непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри в уличном бою.

«Если бы бой между Джоном Джонсом и Тайсоном Фьюри проходил на улице, то кто бы выиграл? На улице правил нет, я могу ударить тебя головой, поднять, бросить, многое другое. Самый опасный человек на планете — это не тот, кто владеет парой навыков, выходит на ринг и кого-то бьёт», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Ранее Тайсон Фьюри и Джон Джонс устроили перепалку в социальных сетях, вызывая друг друга на очный поединок. Фьюри предлагал бой по правилам бокса и на ринге, отказываясь выходить в октагон, а Джонс, в свою очередь, призывал Тайсона провести поединок по правилам ММА.

Глава UFC Дана Уайт также выражал заинтересованность в организации такого боя в рамках промоушена.

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