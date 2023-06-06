Элизеу дос Сантос объяснил победу над Абубакаром Нурмагомедовым на UFC Vegas 74
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Бразильский боец смешанных единоборств Элизеу Залески дос Сантос прокомментировал победу над Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC Vegas 74.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой бразильца раздельным решением судей.
«Я знал, что нужно делать для победы. Мне кажется, я был более агрессивным, нанёс больше акцентированных ударов. Весь замысел Абубакара был в том, чтобы прижимать меня к клетке. Я был абсолютно уверен в этом», — приводит слова дос Сантоса MMAJunkie.
Элизеу Залески дос Сантос одержал 24 победы в 31 поединке в ММА. В активе Абубакара Нурмагомедова 18 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC на счету россиянина две победы и два поражения.
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