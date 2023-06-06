Элизеу дос Сантос объяснил победу над Абубакаром Нурмагомедовым на UFC Vegas 74

Бразильский боец смешанных единоборств Элизеу Залески дос Сантос прокомментировал победу над Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC Vegas 74.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой бразильца раздельным решением судей.

«Я знал, что нужно делать для победы. Мне кажется, я был более агрессивным, нанёс больше акцентированных ударов. Весь замысел Абубакара был в том, чтобы прижимать меня к клетке. Я был абсолютно уверен в этом», — приводит слова дос Сантоса MMAJunkie.

Элизеу Залески дос Сантос одержал 24 победы в 31 поединке в ММА. В активе Абубакара Нурмагомедова 18 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC на счету россиянина две победы и два поражения.