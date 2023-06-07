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Блэйдс объяснил, почему не торопится возвращаться в октагон после поражения от Павловича

Блэйдс объяснил, почему не торопится возвращаться в октагон после поражения от Павловича
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Американский боец тяжёлой весовой категории UFC Кёртис Блэйдс объяснил, почему не спешит возвращаться в октагон после поражения нокаутом от Сергея Павловича.

«После нокаута хочется вправить мозги, потому что задумываюсь о завтрашнем дне. Я не из тех парней, которые после поражения, особенно нокаутом, стремятся сразу вернуться в октагон, в бой, чтобы доказать что-то миру. Я знаю, что я в порядке, просто у меня был плохой день тогда, в бою с Павловичем. Думаю, это в моих интересах — подойти аккуратно к восстановлению. Не хочу торопиться, но у меня ещё, конечно, будут бои», — сказал Блэйдс в интервью Джеймсу Линчу.

Бой Павловича и Блэйдса состоялся в апреле на турнире UFC Fight Night 222 и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Всего у Блэйдса 17 побед и четыре поражения в ММА.

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