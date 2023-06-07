Соннен не признаёт вину в избиении людей в Лас-Вегасе. Назначена дата суда

Экс-боец UFC Чейл Соннен отправится в суд по уголовному делу, возбуждённому в связи его предполагаемым нападением на нескольких человек в отеле в декабре прошлого года, сообщает MMA News.
В результате инцидента, произошедшего в отеле Four Seasons в Лас-Вегасе, Соннен был обвинён в нападении на нескольких человек. Первоначально полиция была вызвана на место после сообщения о том, что человек в состоянии алкогольного опьянения совершил неспровоцированное нападение на Кристофера и Джули Стеллпфлуг, супружескую пару, которая в тот момент находилась на отдыхе.
Позже Соннен был обвинён в нападении на нескольких других людей, включая нескольких охранников. Видеозапись последствий инцидента была быстро получена журналистами.
Чейл не признаёт собственную вину.
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