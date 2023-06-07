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Бивол: бокс будет жить, люди всегда друг другу хотели набить морду

Бивол: бокс будет жить, люди всегда друг другу хотели набить морду
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол считает, что бокс ещё долгое время будет популярен как вид спорта.

«Я очень надеюсь на то, что бокс будет жить. Может, он не будет как-то сильно развиваться. Всё-таки у нас не технический вид спорта, где нужна какая-то машина или обувь специальная – коньки или лыжи, с помощью которых можно сильно шагнуть вперёд. Но, образно говоря, будут меняться актёры в этом большом театре и людям будет интересно

Лёгкая атлетика та же — люди всегда будут бегать, это будет интересно. Или плавание. Это простые виды спорта. Бокс я отношу к ним же. Да, у нас перчатки меняются, но смысл тот же. Я надеюсь, он будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду, ха-ха. Или уметь постоять за себя», – приводит слова Бивола «Спорт день за днём».

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