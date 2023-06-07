«Хватит врать уже, задолбал». Усик обратился к Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик высказался по поводу британца Тайсона Фьюри.

«Его команда требовала реванш, а не моя! Хватит врать уже, задолбал! Тайсон Фьюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика», — приводит слова Усика SecondsOut.com.

Напомним, бойцы пытались договориться о поединке 29 апреля, однако команды не согласовали финансовые условия.

Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Усик в августе одержал повторную победу над Энтони Джошуа.

Ранее Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о новом предложении британцу Тайсону Фьюри по поводу поединка.