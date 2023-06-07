«Хватит врать уже, задолбал». Усик обратился к Фьюри
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Украинский боксёр Александр Усик высказался по поводу британца Тайсона Фьюри.
«Его команда требовала реванш, а не моя! Хватит врать уже, задолбал! Тайсон Фьюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика», — приводит слова Усика SecondsOut.com.
Напомним, бойцы пытались договориться о поединке 29 апреля, однако команды не согласовали финансовые условия.
Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Усик в августе одержал повторную победу над Энтони Джошуа.
Ранее Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о новом предложении британцу Тайсону Фьюри по поводу поединка.
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