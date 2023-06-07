Адесанья: хочу подраться с Чимаевым, но у меня есть рыба покрупнее
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Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался по поводу возможного поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Поверьте, я не боюсь никого на этой планете. А ещё, знаете что, я люблю вызовы. Чимаев представляет нечто уникальное, ведь я видел много разных борцов. Это большой бой. Вот почему мне это нравится. Но он собирается драться с Камару Усманом, а потом, в случае победы — за титул в полусреднем весе.
У меня есть рыба покрупнее. Я собираюсь подраться в июле на UFC 290. Не против Уиттакера — против Дю Плесси», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.
Ранее Чимаев заявил, что мог бы отобрать чемпионский титул промоушена в средней весовой категории у Исраэля Адесаньи.
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