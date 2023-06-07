Президент WBC: в бою Ломаченко не было ограбления, я горжусь Хейни

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.
Напомним, бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Великолепный бой! И мы должны говорить о том, каким отличным он получился. Я горжусь Девином Хейни. Он показал уровень, который ему не присваивали. И я горд за Ломаченко, проявившего себя. Поединок мог закончиться как угодно, ничья также вероятна. Но все должны быть довольны.
Ограбление ли это? Нет. Бессмысленно кого-то винить, это был очень близкий поединок», – сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
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