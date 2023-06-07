Рой Джонс предсказал победителя в бою Кроуфорда и Спенса

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между соотечественниками Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.
«Очень хороший бой. Я всегда склонялся к победе Кроуфорда, потому что чаще смотрел его бои. И я лучше знаю о его навыках. Он способен вносить изменения по ходу поединка, как это делали большинство великих чемпионов.
Я не видел, чтобы это делал Спенс, поскольку он не оказывался в такой ситуации. Я не утверждаю, что он этого не может, я просто этого не видел. Если он сделает это, тогда поединок получится чертовски тяжёлым», – сказал Джонс YouTube-каналу Boxing News.
Напомним, поединок Кроуфорда и Спенса состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
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