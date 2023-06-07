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WBC: Джошуа может стать претендентом на титул Фьюри, но при одном условии

WBC: Джошуа может стать претендентом на титул Фьюри, но при одном условии
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Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа может стать обязательным претендентом на титул в случае, если американцы Деонтей Уайлдер и Энди Руис сразятся в отборочном поединке, ранее санкционированном.

«Мы должны принимать решение, варианты есть. Я поговорю с советом управляющих, потому что уже наступил июнь, а у нас нет дальнейших планов.

Сразится ли Джошуа за титул? Возможно. Если Уайлдер и Руис не подерутся в отборочном поединке… Джошуа является третьим номером рейтинга, так что мы можем пойти по этому пути. Совет WBC примет решение», – приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранее промоутер Джошуа назвал условие для организации боя с Фьюри.

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