Промоутер Джошуа назвал условие для организации боя с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа назвал необходимое условие для организации поединка с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Бой с Уайлдером — один из крупнейших в боксе, и Энтони хочет его провести. Мы также понимаем, что это будут огромные деньги, если он состоится на Ближнем Востоке, огромные. И это путь, по которому мы с радостью пойдём.

Есть над чем поразмыслить, но я считаю, что бой с Уайлдером — это приоритет. Если он сорвётся, то Энтони, без сомнений, отменит своё августовское выступление ради Тайсона Фьюри», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Хирн назвал приоритетного соперника Джошуа для выступления в августе.