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Павлович высказался о спорных решениях не в пользу россиян в UFC

Павлович высказался о спорных решениях не в пользу россиян в UFC
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Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался о тенденции в UFC, когда спорные судейские решения принимались не в пользу российских бойцов.

«В последнее время мы видели спорные решения в боях россиян, но такие случаи бывают и в любительском спорте. Как говорил мой тренер, если ты дерёшься на чужой территории, то должен понимать, что такое может произойти, и ты должен быть на две головы выше спортсмена, с которым дерёшься. Другого варианта нет», — приводит слова Павловича Metaratings.

Ранее Павлович высказался по поводу менеджера бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.

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