Вячеслав Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл тренировочное занятие, в ходе которого поработал с гирями больших весов. Соответствующей видеозаписью поделился промоушен Ural FC. Вячеслав поднял одну гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя гирями по 98 кг.

Вячеслав Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг:

Ранее сообщалось, что Дацик примет участие в совместном турнире Ural FC и Naiza, который пройдёт в городе Алматы (Казахстан) 23 июня. Соперником Вячеслава будет казахстанский боец Галым Жасланов. Поединок состоится в тяжёлой весовой категории и должен стать главным событием спортивного мероприятия. При этом пока не уточняется, по каким правилам пройдёт бой.