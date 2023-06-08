Вячеслав Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг
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Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл тренировочное занятие, в ходе которого поработал с гирями больших весов. Соответствующей видеозаписью поделился промоушен Ural FC. Вячеслав поднял одну гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя гирями по 98 кг.
Вячеслав Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг:
Ранее сообщалось, что Дацик примет участие в совместном турнире Ural FC и Naiza, который пройдёт в городе Алматы (Казахстан) 23 июня. Соперником Вячеслава будет казахстанский боец Галым Жасланов. Поединок состоится в тяжёлой весовой категории и должен стать главным событием спортивного мероприятия. При этом пока не уточняется, по каким правилам пройдёт бой.
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