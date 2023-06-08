Аманда Нуньес рассказала, почему приняла решение не завершать карьеру

Действующая чемпионка UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманда Нуньес сообщила, почему решила не завершать карьеру и не покидать промоушен Даны Уайта.
«Я решила не завершать карьеру, потому что поняла, если уйду, то оставлю свой пояс Джулианне Пенье. Ни за что. Ни за что! Кому-то другому ещё ладно, но не Джулианне. Нет.
Я знаю, что могу надрать ей задницу в любое время, когда захочу. Она должна была победить в тот день, а я – ошибиться. Я вышла на бой, не будучи в отличной форме и заплатила за это. Но больше этого не повторится», — приводит слова Нуньес MMA Fighting.
Напомним, Нуньес и Пенья встретилась на UFC 277. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Аманда, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницы сражались во второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла сабмишном.
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