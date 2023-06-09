Дариуш: Оливейра – второй лучший легковес в истории, сразу после Хабиба

Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался о своём ближайшем сопернике, экс-чемпионе UFC в лёгком весе Чарльзе Оливейре. По мнению Дариуша, Оливейра является вторым лучшим легковесом в истории, сразу после россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я уверен в своих навыках, но осознаю, насколько Чарльз хорош. Я не вижу у него слабых мест. Считаю, что Оливейра – второй лучший легковес в истории. Сразу после Хабиба. Но для меня это не имеет значения, я хочу биться с лучшими парнями в мире», — сказал Дариуш на пресс-конференции.

Бой между Дариушем и Оливейрой состоится в ночь с 10 на 11 июня мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 289.

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