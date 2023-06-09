Перейра: Оливейра принимает правильные решения, как и я
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра поддержал соотечественника Чарльза Оливейру перед его поединком с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Бой состоится в ночь с 10 на 11 июня на UFC 289.
«Чарльз — воин. У него красивая история, и он преодолел немало испытаний на своём жизненном пути. Думаю, этот бой – верный выбор для него. Он всегда принимает правильные решения, как и я. Кажется, его команда в хороших отношениях с UFC, поэтому это тот поединок, который в итоге может позволить ему побороться за пояс. Я буду болеть за него», — приводит слова Перейры MMA Fighting со ссылкой на Trocação Franca.
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