UFC 289: Нуньес и Альдана показали одинаковый вес, все результаты взвешивания

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого станет титульный поединок между Амандой Нуньес и Ирене Альданой.
Все бойцы, участвующие в турнире, прошли официальную процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ними.
Главный кард:
Главный бой вечера, титульный бой в женском легчайшем весе: Аманда Нуньес (61,23 кг) vs Ирене Альдана (61,23 кг);
Лёгкий вес: Чарльз Оливейра (69,85 кг) vs Бенеил Дариуш (70,76 кг);
Полусредний вес: Майк Мэлотт (76,88 кг) vs Адам Фьюджитт (77,45 кг);
Полулёгкий вес: Дэн Иге (65,99 кг) vs Нэйт Ландвер (65,88 кг);
Средний вес: Марк-Андре Баррио (83,91 кг) vs Эрик Андерс (83,8 кг).
Предварительный кард:
Средний вес: Насурдин Имавов (84,14 кг) vs Крис Кёртис (84,02 кг);
Женский наилегчайший вес: Миранда Маверик (56,92 кг) vs Жасмин Ясудавичюс (56,81 кг);
Легчайший вес: Айеманн Захаби (51,57 кг) vs Цилэн Аожи (61,23 кг);
Полулёгкий вес: Кайл Нельсон (65,77 кг) vs Блэйк Билдер (65,99 кг);
Наилегчайший вес: Давид Дворжак (56,92 кг) vs Стив Эрцег (56,92 кг);
Женский минимальный вес: Диана Белбита (51,93 кг) vs Мария Оливейра (52,38 кг).
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