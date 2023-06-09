Деонтей Уайлдер выразил заинтересованность в двух поединках с Фрэнсисом Нганну

Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что готов к поединку с экс-обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

«Это действительно может произойти. Я общался с Фрэнсисом, наши команды тоже встречались. Не могу назвать точную дату, но всё серьёзно. Фрэнсис, слышишь меня? Мы это уже обсуждали, и у нас есть возможность снова пообщаться. Я согласен на два поединка — по правилам бокса и по правилам ММА», — приводит слова Уайлдера MMAFighting.

Напомним, Фрэнсис Нганну в январе ушёл из UFC свободным агентом. В мае стало известно, что он подписал контракт с промоушеном PFL и должен начать выступать там в 2024 году.

Также Нганну заявлял о планах подраться на профессиональном ринге до конца 2023 года.