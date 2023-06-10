Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья призвал UFC увеличить размер бонусов

Исраэль Адесанья призвал UFC увеличить размер бонусов
Комментарии

Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался о том, что UFC стоит увеличить размер бонусных выплат бойцам промоушена.

«UFC должны увеличить размер бонусов. Годы идут, растёт инфляция, так что считаю, что и бонусы должны стать больше. Я говорил об этом и раньше, и продолжаю говорить об этом публично. Это не сумасшествие какое-то», — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Сейчас бойцы получают бонусы в размере $ 50 тыс.

Исраэль Адесанья в апреле этого года выиграл нокаутом у Алекса Перейры и взял у бразильца реванш, вернув, таким образом, титул чемпиона. Всего у Адесаньи 24 победы при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Адесанья отреагировал на слова Джонса, назвавшего его своим любимым бойцом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023