Исраэль Адесанья призвал UFC увеличить размер бонусов
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Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался о том, что UFC стоит увеличить размер бонусных выплат бойцам промоушена.
«UFC должны увеличить размер бонусов. Годы идут, растёт инфляция, так что считаю, что и бонусы должны стать больше. Я говорил об этом и раньше, и продолжаю говорить об этом публично. Это не сумасшествие какое-то», — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу Impaulsive.
Сейчас бойцы получают бонусы в размере $ 50 тыс.
Исраэль Адесанья в апреле этого года выиграл нокаутом у Алекса Перейры и взял у бразильца реванш, вернув, таким образом, титул чемпиона. Всего у Адесаньи 24 победы при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
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